Похитить шубы из магазина с помощью перцового баллончика пытался уралец

Похитить шубы из магазина с помощью перцового баллончика пытался уралец
Похитить шубы из магазина с помощью перцового баллончика пытался уралец
Сегодня, 12:59ПроисшествияФото: pixabay.com
Похитить шубы из магазина Екатеринбурга пытался житель Дегтярска с помощью перцового баллончика. Однако он был задержан Росгвардией.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Свердловской области патрулировали территорию. Им поступило сообщение от оперативного дежурного о том, что на улице Свердлова в магазине меховых изделий мужчина пытался похитить товар. Он распылил перцовый баллончик, схватил несколько шуб и попытался скрыться, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Однако грабеж не удался, прибывшие силовики задержали свердловчанина. Им оказался 23-летний безработный житель Дегтярска. Мужчина был доставлен в полицию, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, в августе 2020 года был обокраден магазин меховых изделий Elena Furs в Нижнем Тагиле. Предварительный ущерб составил 22 миллиона рублей: было похищено 110 шуб, а также сейф с 800 тысячами рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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