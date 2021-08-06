Похитить шубы из магазина с помощью перцового баллончика пытался уралец

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Свердловской области патрулировали территорию. Им поступило сообщение от оперативного дежурного о том, что на улице Свердлова в магазине меховых изделий мужчина пытался похитить товар. Он распылил перцовый баллончик, схватил несколько шуб и попытался скрыться, сообщает пресс-служба Росгвардии.