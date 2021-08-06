После ночной грозы несколько районов Екатеринбурга остались без электричества

После ночной грозы несколько районов Екатеринбурга остались без электричества
После ночной грозы несколько районов Екатеринбурга остались без электричества
Сегодня, 08:51ПроисшествияФото: pixabay.com
В ночь на 6 августа столицу Среднего Урала накрыла гроза, последствия которой приходится устранять энергетикам. Из-за попавших в дома молний, электричество отключилось в нескольких районах города.

Последствия непогоды, обрушившейся на Екатеринбург и пригород, сейчас ликвидируют энергетики. Часть домов в различных районах столицы Среднего Урала осталась без "света" из-за прямых попаданий молний.

По данным "Россетей Урала", нарушения электроснабжения наблюдаются на Вторчермете и на Уктусе, а также в районе улицы Машинная.

Если говорить о пригородах, то речь идет о населенных пунктах Белоярского и Сысертского городских округов, рассказала директор по связям с общественностью «Россети Урал» Наталья Балдова Е1.

Аварийные службы работали всю ночь и до сих пор продолжают ремонтные работы, постепенно возвращая электричество в дома жителей.

Напомним, экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области на пятницу 6 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидаются ливни, град и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Сюжеты:
Екатеринбург
происшествиеэлектричествогрозамолнияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы