После ночной грозы несколько районов Екатеринбурга остались без электричества

В ночь на 6 августа столицу Среднего Урала накрыла гроза, последствия которой приходится устранять энергетикам. Из-за попавших в дома молний, электричество отключилось в нескольких районах города.

Последствия непогоды, обрушившейся на Екатеринбург и пригород, сейчас ликвидируют энергетики. Часть домов в различных районах столицы Среднего Урала осталась без "света" из-за прямых попаданий молний. По данным "Россетей Урала", нарушения электроснабжения наблюдаются на Вторчермете и на Уктусе, а также в районе улицы Машинная. Если говорить о пригородах, то речь идет о населенных пунктах Белоярского и Сысертского городских округов, рассказала директор по связям с общественностью «Россети Урал» Наталья Балдова Е1. Аварийные службы работали всю ночь и до сих пор продолжают ремонтные работы, постепенно возвращая электричество в дома жителей. Экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области из-за гроз и града Напомним, экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области на пятницу 6 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидаются ливни, град и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter