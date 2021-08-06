Рейсовый автобус с пассажирами под Нижним Тагилом попал в ДТП

По предварительным данным, автобус двигался со скоростью 80 километров в час и перед ним резко затормозила «ГАЗель К&Б».
Чтобы избежать столкновения, автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗ, от удара который перевернулся, сообщает очевидец происшествия в группе во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
В аварии никто из людей не пострадал. Спустя два часа на место прибыл другой автобус, который забрал пассажиров и повез по маршруту.
Напомним, вечером 1 августа, на ЕКАД произошло массовое ДТП. Столкнулся автомобиль похоронщиков и несколько легковушек. Как сообщают очевидцы аварии, больше всего в столкновении пострадала «десятка», у неё сильно смята передняя часть.