Рейсовый автобус с пассажирами под Нижним Тагилом попал в ДТП

Рейсовый автобус с пассажирами под Нижним Тагилом попал в ДТП
Рейсовый автобус с пассажирами под Нижним Тагилом попал в ДТП
Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: 1МI
Сегодня утром, 6 августа, в районе 8.00 рейсовый автобус, следовавший по маршруту Лесной – Екатеринбург, попал в ДТП. Инцидент произошел под Нижним Тагилом.

По предварительным данным, автобус двигался со скоростью 80 километров в час и перед ним резко затормозила «ГАЗель К&Б».

Чтобы избежать столкновения, автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗ, от удара который перевернулся, сообщает очевидец происшествия в группе во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

В аварии никто из людей не пострадал. Спустя два часа на место прибыл другой автобус, который забрал пассажиров и повез по маршруту.

Напомним, вечером 1 августа, на ЕКАД произошло массовое ДТП. Столкнулся автомобиль похоронщиков и несколько легковушек. Как сообщают очевидцы аварии, больше всего в столкновении пострадала «десятка», у неё сильно смята передняя часть.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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