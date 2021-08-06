Сбитого под Тагилом жеребца с другими лошадьми похитили из Висимо-Уткинска

Сбитого под Тагилом жеребца с другими лошадьми похитили из Висимо-Уткинска
Сбитого под Тагилом жеребца с другими лошадьми похитили из Висимо-Уткинска
Сегодня, 16:22ПроисшествияФото: Anastasiya Sophinail
Конь, угодивший под колеса иномарки на Серовской трассе под Нижним Тагилом, был накануне похищен из Висимо-Уткинска вместе с другими лошадьми. О пропаже жители, которые предполагают, что табун увели цыгане, заявили в полицию.

О похищении табуна из лошадей и жеребят, которые паслись на одной из полян в поселке Висимо-Уткинск, сообщают местные жители.

Их украли! Заявление написано в полицию! Сегодня 6 августа под «Монзино» в три часа ночи сбили одно коня по кличке «Парус» насмерть. Табун ведут в неизвестном направлении. Информации пока мало, поиски продолжаются, рассказала TagilCity.ru родственница одного из владельцев лошадей по имени Анастасия.

По словам жителей, они не досчитались семи животных, двое из них вскоре вернулись. Владельцы считают, что лошадей могли угнать цыгане, которых незадолго до исчезновения табуна видели в поселке.

В МУ МВД России Нижнетагильской организована проверка, устанавливаются все обстоятельства исчезновения животных, прокомментировали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, один из жеребцов в ночь на 6 августа угодил под колеса Ford Focus на Серовской трассе под Нижним Тагилом. В результате ДТП конь погиб, а двое пассажиров иномарки, в том числе 9-летний мальчик, госпитализированы в больницу.

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