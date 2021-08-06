Устроившие оргию на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле мужчины найдены

Устроившие оргию на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле мужчины найдены
Устроившие оргию на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле мужчины найдены
Сегодня, 13:58ПроисшествияФото: 1МI
Личности двоих мужчин, которых сняли на видео во время непристойной телесной связи очевидцы на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле, установили сотрудники полиции. Им предстоит ответить в суде за мелкое хулиганство.

После опубликования видео в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», где двое мужчин придаются оральным ласкам, в полиции Нижнего Тагила была организована проверка. Личности хулиганов установлены — это 44-летний уроженец города Качканар, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, который проживает в Нижнем Тагиле в реабилитационном центре, и 35-летний ранее не судимый местный житель.

Оба признались, что в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении обоих мужчин участковыми уполномоченными составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1КоАП (Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу), сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В данный момент материалы административного дела переданы в Тагилстроевский районный суд.

Напомним, днем 4 августа двое мужчин, не стесняясь прохожих, занялись любовными утехами прямо на газоне у Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
полициямужчиныпривокзальная площадьсексНижний Тагил
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