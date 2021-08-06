Устроившие оргию на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле мужчины найдены

После опубликования видео в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», где двое мужчин придаются оральным ласкам, в полиции Нижнего Тагила была организована проверка. Личности хулиганов установлены — это 44-летний уроженец города Качканар, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, который проживает в Нижнем Тагиле в реабилитационном центре, и 35-летний ранее не судимый местный житель.
Оба признались, что в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении обоих мужчин участковыми уполномоченными составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1КоАП (Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу), сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
В данный момент материалы административного дела переданы в Тагилстроевский районный суд.
Напомним, днем 4 августа двое мужчин, не стесняясь прохожих, занялись любовными утехами прямо на газоне у Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Инцидент сняли на видео очевидцы.