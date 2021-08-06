В оставленную рабочими яму на дороге провалилась маршрутка в Нижнем Тагиле

В оставленную рабочими яму на дороге провалилась маршрутка в Нижнем Тагиле
В оставленную рабочими яму на дороге провалилась маршрутка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:22ПроисшествияФото: Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте"
Пассажирская «ГАЗель» провалилась в яму на асфальте в центре Нижнего Тагила, где ведутся ремонтные работы. Автомобиль почти на половину ушел под землю.

Фотографиями с места происшествия утром 6 августа поделились очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что пассажирская газель провалилась в огражденную рабочими яму в асфальте на правой полосе движения.

Автомобиль ушел «под землю» всей передней частью и завалился на левый бок.

О судьбе водителя, который бросил «Газель» на месте ДТП, и обстоятельствах инцидента пока ничего не известно.

Фото:группа "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте"

Напомним, с 25 июля по 5 августа 2021 года на пересечении улиц Карла Маркса — Первомайская в Нижнем Тагиле закрыто движение для транспортных средств в связи с ремонтом теплотрассы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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