В оставленную рабочими яму на дороге провалилась маршрутка в Нижнем Тагиле

Фотографиями с места происшествия утром 6 августа поделились очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что пассажирская газель провалилась в огражденную рабочими яму в асфальте на правой полосе движения.
Автомобиль ушел «под землю» всей передней частью и завалился на левый бок.
О судьбе водителя, который бросил «Газель» на месте ДТП, и обстоятельствах инцидента пока ничего не известно.
Напомним, с 25 июля по 5 августа 2021 года на пересечении улиц Карла Маркса — Первомайская в Нижнем Тагиле закрыто движение для транспортных средств в связи с ремонтом теплотрассы.