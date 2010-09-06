В Дагестане смертник подорвал автомобиль. На месте побывал министр обороны РФ

В результате погибли 3 человека, более 30 получили ранения, в том числе тяжелые. По факту подрыва автомобиля возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе и теракт.

Министр обороны Анатолий Сердюков по поручению президента Дмитрия Медведева лично изучил на месте обстоятельства ЧП, связанные с терактом на военном полигоне "Дальний" в Буйнакске, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства полковник Алексей Кузнецов.