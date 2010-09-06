В Дагестане смертник подорвал автомобиль. На месте побывал министр обороны РФ
5 сентября около часа ночи неизвестный на заминированном автомобиле "ВАЗ - 2114" на большой скорости протаранил пост охраны при въезде на территорию войсковой части в Буйнакске (Дагестан), после чего произошёл взрыв, сообщает "Интерфакс".
В результате погибли 3 человека, более 30 получили ранения, в том числе тяжелые. По факту подрыва автомобиля возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе и теракт.
Министр обороны Анатолий Сердюков по поручению президента Дмитрия Медведева лично изучил на месте обстоятельства ЧП, связанные с терактом на военном полигоне "Дальний" в Буйнакске, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства полковник Алексей Кузнецов.
Министр также поручил командующему Сухопутными войсками генерал-полковнику Александру Постникову и и.о. командующего Южного военного округа генерал-лейтенанту Александру Галкину провести всестороннее расследование обстоятельств и причин ЧП на полигоне "Дальний" и подготовить доклад с конкретными предложениями по предупреждению терактов на военных объектах округа.