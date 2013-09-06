Авария в центре Нижнего Тагила: легковой автомобиль нарушал скоростной режим (ВИДЕО)
Сегодня в 08.40 водитель автомашины «Zaz Chance», парень 1991 года рождения, следуя со стороны улицы Красноармейская в строну улицы Огаркова по проспекту Ленина, напротив дома № 9 не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного направления, допустил лобовое столкновение с автомашиной «Great Wall», водитель мужчина 1978 года рождения, и последующее касательное столкновение со встречным «ВАЗ-21093».
В результате ДТП водитель автомашины «Zaz Chance», мужчина 1991 года рождения, от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель а/м «Great Wall» и пассажир автомашины «ЗАЗ ШАНС» получили травмы:
1. водитель «Great Wall» с диагнозом: тупая травма живота госпитализирован в травматологическое отделение ДЦГБ №2;
2. пассажир автомашины «Zaz Chance», мужчина 1990 года рождения, с диагнозом: тупая травма живота, шок 2 степени, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга госпитализирован в травматологическое отделение ДЦГБ №2.
«Сети Тагила» предоставили видеозапись, на которой проследили путь автомобиля Zaz Chance до места происшествия. Он ехал по трамвайным путям и на большой скорости столкнулся с внедорожником.
Видеозапись с камер «Сети Тагила»
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