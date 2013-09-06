Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Брат убитой Юли Прокопьевой уверен, что виновен Дмитрий Лошагин. «Подтвердилась биллингация, что он был на месте, где нашли мою сестру»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Брат убитой Юли Прокопьевой уверен, что виновен Дмитрий Лошагин. «Подтвердилась биллингация, что он был на месте, где нашли мою сестру»

6 сентября 2013, 12:50Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»