Брат убитой Юли Прокопьевой уверен, что виновен Дмитрий Лошагин. «Подтвердилась биллингация, что он был на месте, где нашли мою сестру»
Трагического известие о жестоком запутанном убийстве модели Юли Прокопьевой-Лошагиной повергло в состояние шока весь Нижний Тагил. Напомним, накануне самые страшные опасения о том, что Юлия убита подтвердились. Теперь родные и близкие девушки готовятся к похоронам, которые пройдут в Нижнем Тагиле.
Сегодня утром брат Юли, Михаил Рябов, на своей странице в социальной сети опубликовал свою версию произошедшего с сестрой. В первую очередь, он «на 100 процентов уверен, что убил Юлю ее муж». Это, по его словам, доказывает неадекватное поведение самого Дмитрий Лошагина: в то время, когда буквально весь город был «на ушах», муж пропавшей девушки не искал ее и негативно о ней отзывался.
Он собирался тем временем улетать заграницу! Якобы к бабушке в Сочи, типа у бабули он не был 5-6 лет! Я понимаю, бабушка – святое, но когда у тебя жена пропала, какая нафиг поездка может быть? На следующий день мне позвонили из органов Первоуральска, сказали - так и так тут неопознанная девушка, которую нашли 24 числа под Первоуральском, приезжайте на опознание! Я звоню мужу сестры! Он скидывает, пишет смс «я не могу разговаривать». Я пишу ему, то что так и так, нашли труп, это скорее всего Юля! Моя сестра! Он мне на это говорит, типа я не могу, у меня призентация! Он даже на опознание не хотел ехать! -- пишет Михаил.
Кроме того, официально известен тот факт, что биллинг установил – Дмитрий был на месте происшествия рядом с костром, где нашли Юлю.
И подтвердилась билингация, что он был на месте, где нашли мою бедную сестренку убитой в костре! – пишет Михаил.
На данный момент известно, что Дмитрий Лошагин получит меру наказания сегодня. А пока он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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