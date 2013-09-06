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Не справился с управлением: в Нижнем Тагиле упал водитель мотоцикла (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не справился с управлением: в Нижнем Тагиле упал водитель мотоцикла (ВИДЕО)

6 сентября 2013, 10:00Происшествия
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