Не справился с управлением: в Нижнем Тагиле упал водитель мотоцикла (ВИДЕО)

Очевидно, что он не справился с управлением. Возможно, был сильный поток ветра, против которого водитель не смог устоять.

К счастью, водитель мотоцикла серьезно не пострадал: поняв, что он не справляется с транспортным средством, он увел его в сторону, где и упал. Пользователи паблика «Типичный тагильчанин» предполагают, что у мотоцикла случился прокол переднего колеса, что и привело к падению. Кроме того, мотоцикл нарушал правила ПДД (п. 24.2.), согласно которым:

Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно правее.

То есть, движение скутеров разрешено только по крайней правой полосе. А Вы такое когда-нибудь видели? Обычно скутеры едут где угодно, только не по крайней правой полосе и уж тем более не у самого правого края проезжей части.

Видеозапись из паблика «Типичный тагильчанин»