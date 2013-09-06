Страшная авария в центре Нижнего Тагила: водитель одного из авто - погиб (ФОТО)

Так, у «Северного Урала» сегодня утром, около 10 часов утра автомобиль Zaz, поворачивая налево в сторону улицы Уральская, поторопился и не уступил дорогу внедорожнику Great Wall. Автомобили столкнулись.

Как рассказали сотрудники МЧС, после столкновения легковой автомобиль также отнесло в ВАЗ-2109. В данные минуты, легковой автомобиль погружают на эвакуатор. Погиб водитель Zaz, а пассажир, находящийся на заднем сиденье легковушки, с травмами госпитализирован.

Кроме того, госпитализированы и пассажиры, в том числе водитель, внедорожника. В настоящее время проезд по улице Ленина освобожден: регулировщик и сотрудники МЧС покинули место происшествия.

Фотографии отделения пропаганды ГИБДД