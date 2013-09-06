Страшная авария в центре Нижнего Тагила: водитель одного из авто - погиб (ФОТО)
6 сентября 2013, 11:30Происшествия
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Сегодня в центре Нижнего Тагила произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Так, у «Северного Урала» сегодня утром, около 10 часов утра автомобиль Zaz, поворачивая налево в сторону улицы Уральская, поторопился и не уступил дорогу внедорожнику Great Wall. Автомобили столкнулись.
Как рассказали сотрудники МЧС, после столкновения легковой автомобиль также отнесло в ВАЗ-2109. В данные минуты, легковой автомобиль погружают на эвакуатор. Погиб водитель Zaz, а пассажир, находящийся на заднем сиденье легковушки, с травмами госпитализирован.
Кроме того, госпитализированы и пассажиры, в том числе водитель, внедорожника. В настоящее время проезд по улице Ленина освобожден: регулировщик и сотрудники МЧС покинули место происшествия.
Фотографии отделения пропаганды ГИБДД
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