В выходные жители Вагонки останутся без рынка: в Нижнем Тагиле ФСБ проводит рейд по нелегалам
6 сентября 2013, 11:50Происшествия
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В настоящее время в Нижнем Тагиле на Вагонке происходит рейд на рынке «Спутник», в народе - Китайский рынок.
В данные минуты, по словам очевидцев, происходит целое «маски-шоу». Как выяснилось, сотрудники полиции и ОМОН совершают «облаву» на нелегальных торговцев.
У них проверяют все необходимые документы, а тех, у кого документов нет - садят в автомобили и увозят. Как оказалось, этим мероприятием занимается ФСБ Нижнего Тагила.
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