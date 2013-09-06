В выходные жители Вагонки останутся без рынка: в Нижнем Тагиле ФСБ проводит рейд по нелегалам

В данные минуты, по словам очевидцев, происходит целое «маски-шоу». Как выяснилось, сотрудники полиции и ОМОН совершают «облаву» на нелегальных торговцев.

У них проверяют все необходимые документы, а тех, у кого документов нет - садят в автомобили и увозят. Как оказалось, этим мероприятием занимается ФСБ Нижнего Тагила.