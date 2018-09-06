12-летняя школьница попала под колеса легковушки на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Утром 5 сентября на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле 12-летняя школьница попала под колеса LADA Priora.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, девочка перебегала дорогу в неположенном месте, так как опаздывала на урок.
Школьницу госпитализировали с множественными ушибленными ранами, травмой головы и переломом пальца руки, сообщает АН «Между строк».
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