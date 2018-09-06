Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
12-летняя школьница попала под колеса легковушки на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
3e714f6db6bf79ae1de01b7cd1725212

12-летняя школьница попала под колеса легковушки на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:25Происшествия
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле