Двухэтажный дом на три семьи сгорел под Екатеринбургом

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В ночь с 5 на 6 сентября в поселке Шиловском под Екатеринбургом сгорел двухэтажный дом на три семьи.
Сюжеты: Екатеринбург
Сначала вспыхнул курятник, потом пламя перекинулось на двухэтажный дом. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из горящего дома было эвакуировано восемь человек — шесть взрослых и двое детей.
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Огонь тушили около 30 пожарных. Из-за угрозы возгорания соседних домов из Березовского, Екатеринбурга и Верхней Пышмы были направлены дополнительные бригады, пишет Е1.
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