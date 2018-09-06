«Голову сломаю»: 2,3 года колонии получил житель Талицы за угрозу сотруднику ДПС

Следствие установило, что в 2017 году осужденный за нарушение правил ПДД водитель ехал за рулем ВАЗ-21061. При этом, как выяснялось, он находился в алкогольном опьянении и без водительских прав.

Манера вождения автомобиля привлекла внимание находившихся на дежурстве сотрудников ДПС. Они указали автомобилисту на необходимость остановить машину на обочине. При проверке выяснялось, что водитель был пьян и без водительского удостоверения.

Полицейские предложили ему пройти в служебную машину. Однако водитель выхватил из своего автомобиля палку, замахнулся на одного из инспекторов ДПС и пригрозил ему сломать голову.