Майор измазал фекалиями дверь офиса IT-компании в Екатеринбурге

В социальной сети появилось видео с камер наружного наблюдения возле офиса одной IT-компании Екатеринбурга. На нем видно, как мужчина в военной форме с погонами майора приклеивает листки, измазанные чем-то похожим на фекалии, на дверь офиса.

В листках содержалось послание к предыдущим владельцам компании: «Раньше по этому адресу находилась другая фирма, она обманывала людей, теперь она съехала, а вы въехали. Как говорится, Христос терпел и нам велел, нате вам говна на дверь».