Майор измазал фекалиями дверь офиса IT-компании в Екатеринбурге

Человек в форме майора измазал фекалиями дверь офиса IT-компании в Екатеринбурге, на листах содержались слова угроз.
В социальной сети появилось видео с камер наружного наблюдения возле офиса одной IT-компании Екатеринбурга. На нем видно, как мужчина в военной форме с погонами майора приклеивает листки, измазанные чем-то похожим на фекалии, на дверь офиса.
В листках содержалось послание к предыдущим владельцам компании: «Раньше по этому адресу находилась другая фирма, она обманывала людей, теперь она съехала, а вы въехали. Как говорится, Христос терпел и нам велел, нате вам говна на дверь».
Владельцы пострадавшей IT-компании написали заявление в отделе полиции №5. По информации из пресс-службы УМВД России по Екатеринбургу, детали происшествия выясняют участковые уполномоченные. Личность автора посланий, который попал под прицел камеры видеонаблюдения, устанавливается.