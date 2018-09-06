Наркотики стали причиной смерти пропавших в Екатеринбурге молодых людей

28 июля два парня и девушка бесследно пропали в Екатеринбурге. Нашли их 1 августа в лесу. Парни были мертвы, а девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как заявляют в правоохранительных органах, после вскрытия тел выяснялось, что молодые люди внутривенно употребляли наркотики, пишет Е1.