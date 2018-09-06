Наркотики стали причиной смерти пропавших в Екатеринбурге молодых людей

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После экспертизы стало известно, что причина гибели двух парней, которые пропали в Екатеринбурге в конце июля, стала передозировка наркотиков.
Сюжеты: Екатеринбург
28 июля два парня и девушка бесследно пропали в Екатеринбурге. Нашли их 1 августа в лесу. Парни были мертвы, а девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как заявляют в правоохранительных органах, после вскрытия тел выяснялось, что молодые люди внутривенно употребляли наркотики, пишет Е1.
Сейчас выжившая девушка находится в тяжелом состоянии в больнице. Дома ее ждет 5-летняя дочь.
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