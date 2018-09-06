Неизвестные расстреляли иномарку в центре Екатеринбурга

Вечером 5 сентября в районе пересечения улиц Челюскинцев и Мамина-Сибиряка был расстрелян автомобиль Audi A8. Неизвестные, по информации очевидцев, находились на «ВАЗ-2112», а после того, как произвели 10-12 выстрелов очередью, скрылись в неизвестном направлении. Видео с преследованием иномарки одним из вероятных преступников было сделано на камеру регистратора.