Неизвестные расстреляли иномарку в центре Екатеринбурга

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В столице Свердловской области введён план «Перехват-1». Полиция разыскивает неизвестных на автомобиле «ВАЗ-2112», которые, по предварительной версии, расстреляли Audi A8 в центре города.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 5 сентября в районе пересечения улиц Челюскинцев и Мамина-Сибиряка был расстрелян автомобиль Audi A8. Неизвестные, по информации очевидцев, находились на «ВАЗ-2112», а после того, как произвели 10-12 выстрелов очередью, скрылись в неизвестном направлении. Видео с преследованием иномарки одним из вероятных преступников было сделано на камеру регистратора.
Видео
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Видео: E1.ru
Как сообщает E1.ru, в ходе происшествия никто не пострадал. В городе был введён план «Перехват-1». Особе внимание правоохранительные органы при розыске подозреваемых в стрельбе уделяют тем городам, которые находятся вблизи Екатеринбурга – Берёзовский и Первоуральск.
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