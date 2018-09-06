Столкнулась с бензовозом: легковушка вылетела на тротуар и сбила пожилую тагильчанку
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5 сентября в 12.30 перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Юности в Нижнем Тагиле легковой автомобиль из-за столкновения с бензовозом вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину.
Сюжеты: Нижний Тагил
На записи с камер уличного видеонаблюдения видно, как бензовоз развернувшись на перекрестке останавливается перед пешеходным переходом. В это время рядом справа от бензовоза останавливается легковушка и попадает в «слепую» зону грузовика.
Видео
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Видео: «Сети Тагила»
Начав движение бензовоз задевает легковушку, та вылетает на тротуар и сбивает пенсионерку. В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что женщина получила синяки и ссадины. После осмотра медиками ее отпустили домой.
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