Учащиеся 90 школы в Нижнем Тагиле эвакуированы из-за сообщения о минировании

Ученики и учителя школы № 90 по Черноисточинскому шоссе были эвакуированы спецслужбами после сообщения о минировании.

Нас вывели на улицу, потому что внутри, якобы, что-то взрывчатое может быть. Здесь полиция, МЧС, скорая,рассказал TagilCity.ru очевиец.

По информации управления образования, в школу поступил звонок с сообщением о минировании. Из здания эвакуированы учащиеся и персонал.