Учащиеся 90 школы в Нижнем Тагиле эвакуированы из-за сообщения о минировании
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Учащиеся и педагогический состав школы № 90 в Нижнем Тагиле были эвакуированы после сообщения о минировании здания. На месте работают спецслужбы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ученики и учителя школы № 90 по Черноисточинскому шоссе были эвакуированы спецслужбами после сообщения о минировании.
Нас вывели на улицу, потому что внутри, якобы, что-то взрывчатое может быть. Здесь полиция, МЧС, скорая,рассказал TagilCity.ru очевиец.
По информации управления образования, в школу поступил звонок с сообщением о минировании. Из здания эвакуированы учащиеся и персонал.
Поступил звонок о минировании. Эвакуация прошла, все своевременно эвакуированы. Сейчас на месте работают все подразделения спецслужб, сообщили редакции в администрации города.
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