Водитель пострадал в результате обстрела Audi в Екатеринбурге

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Водитель Audi, которую 5 сентября обстреляли в Железнодорожном районе Екатеринбурга, получил касательное ранение руки.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Пострадавший 1990 года рождения от госпитализации отказался.
По словам Валерия Горелых, полицейские уже вышли на след стрелявших. Местонахождение автомобиля, из которого велась стрельба, установлено.
Напомним, что 5 сентября неизвестные расстреляли из автомата автомобиль Audi А8, сообщают «Европейско-азиатские новости».
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