Юная тагильчанка нарушила ПДД и с множественными травмами попала в больницу

6 сентября 13-летняя девочка возвращалась из школы домой и решила перебежать дорогу возле дома №4 по улице Сурикова в неположенном месте, чтобы сэкономить время.

Нарушив правила дорожного движения, она попала под колёса автомобиля «ВАЗ-2107». С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, перелом левого бедра и множественными ранами на теле подростка госпитализировали в ЦГБ № 1.