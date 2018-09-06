Юная тагильчанка нарушила ПДД и с множественными травмами попала в больницу
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ДТП с участием ребёнка-пешехода произошло в Нижнем Тагиле. Девочка возвращалась из школы и решила перейти дорогу в неположенном месте, чтобы сэкономить время. С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ранами на теле её доставили в городскую больницу.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 сентября 13-летняя девочка возвращалась из школы домой и решила перебежать дорогу возле дома №4 по улице Сурикова в неположенном месте, чтобы сэкономить время.
Нарушив правила дорожного движения, она попала под колёса автомобиля «ВАЗ-2107». С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, перелом левого бедра и множественными ранами на теле подростка госпитализировали в ЦГБ № 1.
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Отдел пропаганды ГИБДД обращает внимание родителей на необходимость проведения профилактических бесед с детьми о соблюдении ПДД и демонстрировании личного примера правильного передвижения по пешеходным переходам.
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