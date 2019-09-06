Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили по УДО
Сегодня, 12:37ПроисшествияФото: Фото из группы Кокорин и Мамаев "ВКонтакте"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что Алексеевский районный суд Белгородской области выпустил Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО.
Когда решение суда вступит в силу, в течение десяти дней футболисты смогут выйти на свободу. Позже такие же ходатайство будет рассмотрено в отношение Кирилла Кокорина, младшего брата спортсмена.
Напомним, что Мамаев и Кокорин были задержаны осенью 2018 года по обвинению в хулиганстве и побоях в результате двух драк, которые они устроили. Заседания по делу проходило в закрытом режиме. 8 мая футболистам был вынесен приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей