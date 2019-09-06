Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили по УДО

Когда решение суда вступит в силу, в течение десяти дней футболисты смогут выйти на свободу. Позже такие же ходатайство будет рассмотрено в отношение Кирилла Кокорина, младшего брата спортсмена.

Напомним, что Мамаев и Кокорин были задержаны осенью 2018 года по обвинению в хулиганстве и побоях в результате двух драк, которые они устроили. Заседания по делу проходило в закрытом режиме. 8 мая футболистам был вынесен приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.