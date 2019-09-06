На главу ЦИК Эллу Панфилову совершено нападение с электрошокером
Сегодня, 16:39ПроисшествияФото: Сайт ЦИК РФ
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В ночь на 6 сентября в подмосковной Истре было совершено нападение на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Панфилову. Неизвестный в маске влез через окно на террасу дома и ударил Панфилову несколько раз электрошокером. После этого злоумышленник скрылся, сообщает РБК.
Сейчас глава ЦИК чувствует себя удовлетворительно и вернулась к работе.
Все нормально, переживу я это,прокомментировала Панфилова данный инцидент.
По факту нападения следователи завели уголовное дело о ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Расследование происшествия взято на контроль руководством МВД России.
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