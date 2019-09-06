На Урале на лодке, где находились депутаты Госдумы, из ружья был ранен человек

Источник издания от ЛДПР пояснил, что на лодке были два депутата из Екатеринбурга, но не сообщил их партийную принадлежность. Также по информации издания, пострадавшим является бизнесмен Сергей Титов, который был госпитализирован с травмой головы. По предварительной версии, мужчина потянулся, чтобы взять ружье, оно зацепилось курком и выстрелило.