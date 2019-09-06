На Урале на лодке, где находились депутаты Госдумы, из ружья был ранен человек
Сегодня, 20:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутаты Госдумы и Заксобрания Свердловской области катались на лодке в Гаринском ГО. Одного из пассажиров лодки госпитализировали с огнестрельным ранением. СМИ сообщали, что раненый — это депутат от ЛДПР, по другой версии — предприниматель из Екатеринбурга, пишет Znak.
Источник издания от ЛДПР пояснил, что на лодке были два депутата из Екатеринбурга, но не сообщил их партийную принадлежность. Также по информации издания, пострадавшим является бизнесмен Сергей Титов, который был госпитализирован с травмой головы. По предварительной версии, мужчина потянулся, чтобы взять ружье, оно зацепилось курком и выстрелило.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока не предоставляют комментариев по данному происшествию.
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