Росгвардеец из Асбеста смог выследить грабителя, переодевшись в гражданскую одежду

5 сентября в Асбестовский отдел вневедомственной охраны поступило сообщение о грабеже в салоне сотовой связи. Злоумышленник, угрожая ножом, схватил девушку-продавца за волосы и заставил её отдать сотовый телефон с витрины. После чего грабитель скрылся.

Патрульным экипажам передали ориентировку на преступника. На его поиски отправился и сотрудник вневедомственной охраны Дмитрий Язов. Для того этого мужчина переоделся в гражданскую одежду, чтобы не спугнуть разыскиваемого.

Дмитрий проверял соседние с салоном сотовой связи дворы, когда увидел мужчину схожего с приметами подозреваемого. Язов проследил за предполагаемым грабителем и вызвал подмогу.

Мужчину задержали. Им оказался местный житель, который был неоднократно судим за тяжкие преступления.