В Екатеринбурге горело здание архива СвЖД

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Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелось недавно отремонтированное здание архива СвЖД, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар начался с крыши, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. На крыше, как сообщает издание, проводились ремонтные работы. В ликвидации возгорания принимали участие 24 пожарных и шесть единиц техники. Для того, чтобы справиться с огнем, пришлось разобрать кровлю.
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Здание архива и документы не пострадали.
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