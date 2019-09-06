В Екатеринбурге горело здание архива СвЖД

Пожар начался с крыши, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. На крыше, как сообщает издание, проводились ремонтные работы. В ликвидации возгорания принимали участие 24 пожарных и шесть единиц техники. Для того, чтобы справиться с огнем, пришлось разобрать кровлю.