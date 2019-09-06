В Нижнем Тагиле 5-летнему мальчику придавило руку в кресле салона красоты
Сегодня, 13:43ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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В Нижнем Тагиле 6 сентября в салоне красоты на улице Газетная 5-летнему мальчику придавило руку креслом, рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил Сергей Коперкин.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сотрудники скорой помощи не смогли освободить руку ребёнка и вызвали группу поисково спасательной службы МБУ Центр защиты населения. Спасателям удалось освободить мальчика и передать его медикам.
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Получилось сдавливание мягких тканей руки. Ребёнок баловался и так вышло,рассказал Сергей Коперкин.
Также, по его словам, серьезных травм ребенок не получил.
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