Житель Ирбита заподозрил мужчину в наркоторговле и запер его в багажнике

25 марта прошлого года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился со своим знакомым в автомобиле ВАЗ-211340. Они заметили на улице мужчину, которого заподозрили в торговле наркотиками. Сообщники напали на мужчину, избили его, засунули потерпевшего в багажник транспортного средства и увезли в другое место. Освободить потерпевшего удалось сотрудникам полиции.