Житель Ирбита заподозрил мужчину в наркоторговле и запер его в багажнике
Сегодня, 14:54ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Ирбите 28-летний ранее судимый местный житель признан виновным в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает СУ СКР по региону.
25 марта прошлого года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился со своим знакомым в автомобиле ВАЗ-211340. Они заметили на улице мужчину, которого заподозрили в торговле наркотиками. Сообщники напали на мужчину, избили его, засунули потерпевшего в багажник транспортного средства и увезли в другое место. Освободить потерпевшего удалось сотрудникам полиции.
За совершенное преступление сначала осудили одного из мужчин, второй был объявлен в розыск. Позже его местонахождение удалось установить. Он приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строго режима.
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