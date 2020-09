На секретном совещании свердловские власти придумали как лишить отца Сергия обители

На прошедшем закрытом заседании свердловских властей признали постройки схиигумена Сергия незаконными, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

Представители власти обсуждали два возможных варианта развития событий. Первый предполагал оформление документов на готовые постройки Среднеуральского женского монастыря, но это может занять не один год. Второй вариант это обращение в суд. Этот вариант гораздо оперативнее и займет около полугода. Присутствовавшие на заседании представители РПЦ взяли время на раздумье и не стали сразу принимать решение, сообщил инсайдер. В пресс-службе РПЦ сообщили, что не слышали ни о каком совещании. Напомним, митрополит Екатеринбургский Кирилл поведал, что с точки зрения церкви сделано уже всё что можно и добавил, что здания надо оформлять. От дальнейших комментариев он отказался. Митрополит Кирилл рассказал о судьбе монастыря схимонаха Сергия

