Полиция Нижнего Тагила разыскивает особо опасного иностранца

По подозрению в тяжком преступлении разыскивается гражданин Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД России «Нижнетагильское».

Полиция Нижнего Тагила объявила розыск гражданина республики Азербайджан по имени Ализада Руслан Тофиг оглы, 1980 года рождения. Оперативники сообщают, что он может представляться Гулиевым Хагани Тофиг оглы. Особые приметы: рост 170 сантиметров, телосложение среднее, короткие темные волосы. Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят обратиться в дежурную часть МУМВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-47-02. Напомним, в Нижнем Тагиле ищут грабителя магазинов в медицинской маске. Он проник в магазин по продаже разливного пива и в точку по продаже хозтоваров. В Нижнем Тагиле ищут грабителя магазинов в медицинской маске

