«Протестуют даже гуси»: тысячи жителей Белоруссии организовали «Марш единства»

«Протестуют даже гуси»: тысячи жителей Белоруссии организовали «Марш единства»

Сегодня, 21:00ПроисшествияPhoto: телеграм-канал "TUT.BY"
В Белоруссии прошел протестный «Марш единства», после которого начались массовые задержания граждан, применялся слезоточивый газ.

Очередная акция протеста вылилась в массовый «Марш единства» и митинги в разных городах страны.

В Минске стихийные колонны протестующих встречались друг с другом и продолжали шествие уже вместе. На проспекте Независимости уже собравшиеся протестующие скандировали в сторону силовиков лозунги, сообщает «Дождь».

Среди демонстрантов в Минске был замечен гусь.

Photo:телеграм-канал "TUT.BY"

Как сообщил телеграм-канал «Чай з малиновым вареньем», около 17.00 в Минске перестал работать мобильный интернет.

По информации tut.by, в Витебске протестная акция продолжалась около четырех часов. Сотрудники силовых структур неоднократно вступали в силовые конфликты с демонстрантами. Были применены дубинки и слезоточивый газ. По подсчетам с помощью специально программы, журналисты издания высчитали, что на акции по всей стране 6 сентября вышли более 100 тысяч жителей. Акции идут и в разных городах Беларуси — Бресте, Гомеле, Могилеве, Молодечно, Барановичах.

В Витебске один протестующий ударил полицейского в область головы, а другой распылил в сторону правоохранителей слезоточивый газ и попытался сбежать, но был задержан с применением силы и спецсредств,пишет в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Ольга Чемоданова утверждает, что руководили протестом из телеграм-каналов неизвестные координаторы, призывая превратить мирный протест в силовое сопротивление.

По информации центра по защите прав «Вясна», в Минске и других городах задержали более 80 человек. Не меньше 20 из них в самой столице. Основная масса задержаний происходила уже после окончания протестных акций, когда люди расходились по домам.

Протесты проходят в Белоруссии ежедневно с 9 августа. Демонстранты требуют проведения честных выборов. По мнению граждан, выходящих на улице Белоруссии результаты выборов были подтасованы представителями власти.

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