В Нижнем Тагиле за один день сгорели дом, бесхозные вагон и автомобиль

На улице Захарова, 12 сгорел бесхозный автомобиль «ВАЗ» 2111. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Владелец машины также устанавливается. Известно, что несколько лет назад владелец поставил свой автомобиль после ДТП на автостоянку. В 2020 году администрацией города было выдано предписание о переносе границ автостоянки. Забор перенесли, уменьшив территорию. Автомобиль оказался за границами автостоянки на неохраняемом месте. За последнее время автомобиль лишился остекления, его потихоньку начали разбирать. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.