В Нижнем Тагиле за один день сгорели дом, бесхозные вагон и автомобиль

5 сентября в Нижнем Тагиле сгорели дом, автомобиль и строительный вагон. Об этом TagilCity.ru рассказали в Отделе надзорной деятельности.

Вечером на улице Щорса, 7 произошел пожар в строительном вагоне. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожар в строительном вагоне Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Владелец вагона устанавливается. Предполагаемая причина возгорания - замыкание электропроводки. По факту пожара организована проверка. Очевидцы рассказали, что в вагоне раньше располагался тир. Пожар в строительном вагоне Пожар в строительном вагоне Video: «Инцидент Нижний Тагил» На улице Захарова, 12 сгорел бесхозный автомобиль «ВАЗ» 2111. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Владелец машины также устанавливается. Известно, что несколько лет назад владелец поставил свой автомобиль после ДТП на автостоянку. В 2020 году администрацией города было выдано предписание о переносе границ автостоянки. Забор перенесли, уменьшив территорию. Автомобиль оказался за границами автостоянки на неохраняемом месте. За последнее время автомобиль лишился остекления, его потихоньку начали разбирать. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается. Сгоревший автомобиль Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО/ Инцидент Нижний Тагил На улице Заречная сгорел частный жилой дом. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Владелец дома пошёл в магазин, поставив на зарядку в комнате дома два телефона — новый и старый. Возвращаясь, увидел, что у дома толпятся мальчишки. Увидев его, ребята закричали, что в доме пожар. Пламя уже вырвалось из окна, рассказали ОНД. Мужчина бросился в дом, надеясь, хоть что-нибудь спасти, но уже не смог. В результате пожара в доме погибли четыре собаки. В селе под Нижним Тагилом ночью сгорели частный дом, баня и иномарка

