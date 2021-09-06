Автомобиль Volkswagen Polo вылетел с трассы под Нижним Тагилом

Виновник ДТП на «Приоре» не предоставил преимущество Volkswagen Polo и скрылся с места происшествия под Нижним Тагилом.

ДТП произошло 5 сентября 2021 года в районе 11:20 между Антоновском и Черноисточником, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Перед автомобилем Volkswagen Polo, совершающим маневр обгона по встречной полосе, неожиданно появилась «Приора», водитель которой также решил совершить обгон, не убедившись в безопасности своего маневра. В результате чего, Polo был вынужден съехать в кювет, машина перевернулась, никто не пострадал. Виновник инцидента скрылся с места ДТП. Напомним, 28 августа 2021 года в Екатеринбурге водитель BMW также покинул место ДТП, через 5 дней он был задержан. Устроившего ДТП на тонированном BMW екатеринбуржца нашли горожане

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