Автомобиль Volkswagen Polo вылетел с трассы под Нижним Тагилом

Автомобиль Volkswagen Polo вылетел с трассы под Нижним Тагилом
Автомобиль Volkswagen Polo вылетел с трассы под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:52ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте»
Виновник ДТП на «Приоре» не предоставил преимущество Volkswagen Polo и скрылся с места происшествия под Нижним Тагилом.

ДТП произошло 5 сентября 2021 года в районе 11:20 между Антоновском и Черноисточником, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Перед автомобилем Volkswagen Polo, совершающим маневр обгона по встречной полосе, неожиданно появилась «Приора», водитель которой также решил совершить обгон, не убедившись в безопасности своего маневра.

В результате чего, Polo был вынужден съехать в кювет, машина перевернулась, никто не пострадал. Виновник инцидента скрылся с места ДТП.

Напомним, 28 августа 2021 года в Екатеринбурге водитель BMW также покинул место ДТП, через 5 дней он был задержан.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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