«Из окна достали младенца»: из горящего дома в Екатеринбурге эвакуируют жильцов

«Из окна достали младенца»: из горящего дома в Екатеринбурге эвакуируют жильцов
«Из окна достали младенца»: из горящего дома в Екатеринбурге эвакуируют жильцов
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: Е1
Из-за пожара в девятиэтажном доме в микрорайоне Компрессорном в Екатеринбурге эвакуируют жильцов. Многие не могут самостоятельно выйти, а потому их спасают через окна.

В доме на улице Новая, 6 загорелись электрощитовые. Задымление не позволяет людям самим выйти из квартир, пишет Е1.

Огнеборцы стараются локализовать пожар. В тушении пожара задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

По словам очевидцев, на место пригнана машина с лестницей. Жителей дома эвакуируют через окна. По словам одного из них, из квартиры на третьем этаже была вызволена целая семья — родитель, девочка на вид около пяти лет и младенец.

Пожар был локализован. Из дома вышли самостоятельно 12 человек, а том числе трое детей.

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Екатеринбург
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