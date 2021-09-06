«Из окна достали младенца»: из горящего дома в Екатеринбурге эвакуируют жильцов

Из-за пожара в девятиэтажном доме в микрорайоне Компрессорном в Екатеринбурге эвакуируют жильцов. Многие не могут самостоятельно выйти, а потому их спасают через окна.

В доме на улице Новая, 6 загорелись электрощитовые. Задымление не позволяет людям самим выйти из квартир, пишет Е1. Огнеборцы стараются локализовать пожар. В тушении пожара задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. По словам очевидцев, на место пригнана машина с лестницей. Жителей дома эвакуируют через окна. По словам одного из них, из квартиры на третьем этаже была вызволена целая семья — родитель, девочка на вид около пяти лет и младенец. Пожар был локализован. Из дома вышли самостоятельно 12 человек, а том числе трое детей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter