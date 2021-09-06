Мужчина погиб в ДТП на Песчаном под Нижним Тагилом

Два отечественных автомобиля столкнулись на въезде в Нижний Тагил в районе поста ДПС «Песчаный», сообщает группа «Екатеринбург — Серов Online».
После столкновения автомобили разбросало по разные стороны дороги. Больше всего досталось «ВАЗ -2110», салон которого буквально разорван, передняя часть «НИВЫ» также повреждена до неузнаваемости и вошла в салон.
Очевидец сообщает, что на месте аварии сотрудник полиции описывал труп погибшего мужчины, лежащий рядом с «десяткой», а на месте аварии образовалась внушительная автомобильная пробка. О других пострадавших пока не сообщается.
Напомним, 3 сентября 2021 года все специальные и спасательные службы прибыли на место ДТП с тремя пострадавшими детьми под Нижним Тагилом.