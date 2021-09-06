Мужчина погиб в ДТП на Песчаном под Нижним Тагилом

Мужчина погиб в ДТП на Песчаном под Нижним Тагилом
Мужчина погиб в ДТП на Песчаном под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:40ПроисшествияФото: 1MI
«ВАЗ-2110» и «НИВА» столкнулись на трассе в городской черте Нижнего Тагила, есть погибший.

Два отечественных автомобиля столкнулись на въезде в Нижний Тагил в районе поста ДПС «Песчаный», сообщает группа «Екатеринбург — Серов Online».

После столкновения автомобили разбросало по разные стороны дороги. Больше всего досталось «ВАЗ -2110», салон которого буквально разорван, передняя часть «НИВЫ» также повреждена до неузнаваемости и вошла в салон.

Очевидец сообщает, что на месте аварии сотрудник полиции описывал труп погибшего мужчины, лежащий рядом с «десяткой», а на месте аварии образовалась внушительная автомобильная пробка. О других пострадавших пока не сообщается.

Напомним, 3 сентября 2021 года все специальные и спасательные службы прибыли на место ДТП с тремя пострадавшими детьми под Нижним Тагилом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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