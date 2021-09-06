Неизвестный разбил бутылку о голову коммунальщика на Гальянке в Нижнем Тагиле

Неизвестный разбил бутылку о голову коммунальщика на Гальянке в Нижнем Тагиле
Неизвестный разбил бутылку о голову коммунальщика на Гальянке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:20ПроисшествияФото: "Типичный тагильчанин" Вконтакте
Неизвестный мужчина избил сотрудника коммунальной службы на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 4 сентября около 11.00.

Мужчина накинулся на рабочего, который чистил территорию от веток. По словам очевидцев, мужчина начал угрожать работнику, а затем разбил о его голову бутылку, сообщается в группе «Типичный тагильчанин» Вконтакте.

Еще один очевидец рассказал, что сам видел данную ситуацию. Рабочий занимался своими делать и никому не мешал. Мужчина пытался уклониться от ударов, но нападавший догнал его и ударил в живот ногой, а затем начал бить руками по спине и голове.

В отделе полиции № 20 по этому факту начата проверка, сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». По ее результатам будет принято обоснованное решение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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