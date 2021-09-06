Неизвестный разбил бутылку о голову коммунальщика на Гальянке в Нижнем Тагиле

Мужчина накинулся на рабочего, который чистил территорию от веток. По словам очевидцев, мужчина начал угрожать работнику, а затем разбил о его голову бутылку, сообщается в группе «Типичный тагильчанин» Вконтакте.
Еще один очевидец рассказал, что сам видел данную ситуацию. Рабочий занимался своими делать и никому не мешал. Мужчина пытался уклониться от ударов, но нападавший догнал его и ударил в живот ногой, а затем начал бить руками по спине и голове.
В отделе полиции № 20 по этому факту начата проверка, сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». По ее результатам будет принято обоснованное решение.