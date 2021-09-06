Охранник начал душить ребенка около ТЦ «Столичный» в Краснотурьинске

Напомним, 31 августа компания молодых людей прогуливалась в Нижнем Тагиле. На них с ножом напал пьяный незнакомец и ранил одного из тагильчан. После получения ножевого ранения 18-летний молодой человек упал на землю, в это время его друзья вызвали скорую медицинскую помощь и кинулись искать помощи у проезжающих.