Охранник начал душить ребенка около ТЦ «Столичный» в Краснотурьинске

Охранник начал душить ребенка около ТЦ «Столичный» в Краснотурьинске
Охранник начал душить ребенка около ТЦ «Столичный» в Краснотурьинске
Вчера, 22:58ПроисшествияФото: 1MI
Душить несовершеннолетнего начал охранник вблизи торгового центра «Столичный» на улице Ленинского Комсомола, 21 в Краснотурьинске. Об этом сообщила одна из очевидцев происходящего.

По ее словам, инцидент случился 6 сентября. Около ТЦ трое подростков хотели проникнуть на территорию, непредназначенную для посетителей. Тогда вышел охранник, который начал душить одного из детей. В результате мальчик вырвался, а мужчина упал на бетон и разбил очки, сообщается в группе «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте».

Фото:группа «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте»

Напомним, 31 августа компания молодых людей прогуливалась в Нижнем Тагиле. На них с ножом напал пьяный незнакомец и ранил одного из тагильчан. После получения ножевого ранения 18-летний молодой человек упал на землю, в это время его друзья вызвали скорую медицинскую помощь и кинулись искать помощи у проезжающих.

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