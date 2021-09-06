От COVID-19 скончалась медсестра тагильской горбольницы № 4 Наталья Сафронова

От COVID-19 скончалась медсестра тагильской горбольницы № 4 Наталья Сафронова
От COVID-19 скончалась медсестра тагильской горбольницы № 4 Наталья Сафронова
Сегодня, 11:18ПроисшествияФото: 1MI
Медицинская сестра городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле Наталья Сафронова скончалась от коронавируса. Ей было 63 года.

Коллектив больницы выражает соболезнования родным и близким, пишет «Тагильский рабочий».

Она проработала в больнице более 30 лет.

Прощание пройдет 6 сентября в 15.00 в храме Сергия Радонежского на улице Металлургов, 32.

Напомним, 23 августа 2021 года в Нижнем Тагиле скончался бывший генеральный директор УВЗ Николай Малых. Ему было 73 года. На прощание во дворце имени Окунева пришли около 200 человек. На панихиде присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, гендиректор УВЗ Александр Потапов, депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин и другие известные личности.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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