Пропавшего инвалида на автомобиле LADA Granta ищут на Урале

Пропавшего инвалида на автомобиле LADA Granta ищут на Урале
Пропавшего инвалида на автомобиле LADA Granta ищут на Урале
Сегодня, 08:36ПроисшествияФото: 1MI
Родственники инвалида-колясочника и полиция ищут потерявшегося мужчину, который уехал на своей «Гранте» в неизвестном направлении из села Кленовское Нижнесергинкого муниципального района.

В поселке Кленовское ищут инвалида-колясочника, который 4 сентября 2021 года на своей LADA Granta выехал из дома в неизвестном направлении, не предупредив родственников о цели поездки, сообщает E1.

У 43-летнего мужчины отсутствуют обе ноги, автомобиль, на котором он пропал, черного цвета госномер А470УК 196 регион, оснащен знаком «Инвалид». Правоохранители просят обращаться с любой информацией о пропавшем в отдел полиции «Нижнесергинский».

Напомним, 19 августа 2021 года был найден мертвым пропавший под Нижним Тагилом грибник.

Материалы по теме:
полицияинвалидУралпропалпоиски
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы