Пропавшего инвалида на автомобиле LADA Granta ищут на Урале

Родственники инвалида-колясочника и полиция ищут потерявшегося мужчину, который уехал на своей «Гранте» в неизвестном направлении из села Кленовское Нижнесергинкого муниципального района.

В поселке Кленовское ищут инвалида-колясочника, который 4 сентября 2021 года на своей LADA Granta выехал из дома в неизвестном направлении, не предупредив родственников о цели поездки, сообщает E1. У 43-летнего мужчины отсутствуют обе ноги, автомобиль, на котором он пропал, черного цвета госномер А470УК 196 регион, оснащен знаком «Инвалид». Правоохранители просят обращаться с любой информацией о пропавшем в отдел полиции «Нижнесергинский». Напомним, 19 августа 2021 года был найден мертвым пропавший под Нижним Тагилом грибник. Пропавший под Нижним Тагилом 76-летний грибник найден мертвым

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter