Пропавшего инвалида на автомобиле LADA Granta ищут на Урале

В поселке Кленовское ищут инвалида-колясочника, который 4 сентября 2021 года на своей LADA Granta выехал из дома в неизвестном направлении, не предупредив родственников о цели поездки, сообщает E1.
У 43-летнего мужчины отсутствуют обе ноги, автомобиль, на котором он пропал, черного цвета госномер А470УК 196 регион, оснащен знаком «Инвалид». Правоохранители просят обращаться с любой информацией о пропавшем в отдел полиции «Нижнесергинский».
Напомним, 19 августа 2021 года был найден мертвым пропавший под Нижним Тагилом грибник.