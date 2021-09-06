Стали известны подробности ДТП с погибшим на въезде в Нижний Тагил

Стали известны подробности ДТП с погибшим на въезде в Нижний Тагил
Стали известны подробности ДТП с погибшим на въезде в Нижний Тагил
Сегодня, 11:45ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Подробности аварии с погибшим мужчиной на Песчаном в Нижнем Тагиле рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.

Установлено, что также пострадали четыре человека. Они получили травмы различной степени тяжести.

Сегодня 6 сентября около 07.00 на 2 километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек погиб. Еще четверо пострадали.

Установлено, что 67-летний водитель «ВАЗ-212140», ехал в сторону поселка Евстюниха. На втором километре мужчина начал поворачивать налево и не пропустил «ВАЗ-2110» под управлением 46-летнего мужчины. Последний двигался прямо. В результате автомобили столкнулись.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

34-летний пассажир «десятки» скончался на месте, а водители столкнувшихся авто и два пассажира «ВАЗ-2110» госпитализированы с травмами.

Сотрудники ГИБДД на месте осмотрели транспорт, провели опрос очевидцев. По данному факту будет проведено расследование, которое позволит установить окончательную причину ДТП.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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