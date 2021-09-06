Стали известны подробности ДТП с погибшим на въезде в Нижний Тагил

Установлено, что также пострадали четыре человека. Они получили травмы различной степени тяжести.
Сегодня 6 сентября около 07.00 на 2 километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек погиб. Еще четверо пострадали.
Установлено, что 67-летний водитель «ВАЗ-212140», ехал в сторону поселка Евстюниха. На втором километре мужчина начал поворачивать налево и не пропустил «ВАЗ-2110» под управлением 46-летнего мужчины. Последний двигался прямо. В результате автомобили столкнулись.
34-летний пассажир «десятки» скончался на месте, а водители столкнувшихся авто и два пассажира «ВАЗ-2110» госпитализированы с травмами.
Сотрудники ГИБДД на месте осмотрели транспорт, провели опрос очевидцев. По данному факту будет проведено расследование, которое позволит установить окончательную причину ДТП.