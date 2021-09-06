Три гектара леса сгорели из-за непотушенного туристами костра на Вагонке в Тагиле

Огонь был замечен лесничем. Очевидцы рассказали, что причиной инцидента мог стать костер, который не потушили туристы. В результате природного происшествия пострадало три гектара леса.
В выходные было принято решение оставить дежурить пожарную машину, рассказала руководитель лыжной базы УВЗ Александра Исаева. До самой базы огонь не добрался. 6 сентября тушение также продолжалось, сообщает АН «Между строк».
5 сентября лесники обнаружили новый костер, который тоже принадлежал туристам. В связи с чем в некоторых местах трава до сих пор воспламеняется.
Напомним, в Свердловской области снижается площадь лестных пожаров. За минувшие 24 часа в регионе полностью ликвидирован 21 природный пожар. В общей сложности горит 7,7 тысячи гектара леса.