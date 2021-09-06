Водитель МЧС спас на отдыхе 40-летнего мужчину на водоеме под Екатеринбургом

Водитель МЧС спас на отдыхе 40-летнего мужчину на водоеме под Екатеринбургом
Водитель МЧС спас на отдыхе 40-летнего мужчину на водоеме под Екатеринбургом
Сегодня, 15:44ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Спасатель вытащил тонущего мужчину на берег на Белоярском водохранилище под Екатеринбургом в июле 2021 года, историю спасения в МЧС рассказали только сегодня.

Отдыхая на Белоярском водохранилище, сержант МЧС заметил тонущего мужчину и бросился ему на помощь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На тот момент мужчина уже находился в состоянии паники и не отдавал отчета в своих действиях. Это стало причиной того, что утопающий несколько раз утягивал спасателя за собой под воду. Сержанту пришлось отплывать от тонущего подальше, и лишь с третьей попытки он смог поднять его со дна водоема.

На берегу спасатель принялся проводить реанимацию мужчины, так как тот уже не подавал признаков жизни, а его лицо начало синеть. После нескольких минут сердечно-легочной реанимации, он стал дышать самостоятельно. Спасенного забрала машина «скорой помощи» и доставила в ближайшую больницу.

Напомним, в середине августа 2021 года житель Нижнего Тагила спас двух своих соотечественниц в Объединенных Арабских эмиратах, когда те начали тонуть, а местные спасатели не смогли близко подплыть к тонущим девушкам.

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