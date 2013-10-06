Ночью в Нижнем Тагиле горела квартира

Сообщение о пожаре поступило в 00:04, на место происшествия сразу выехали оперативные бригады. Как сообщает Комсомольская правда, на адрес прибыли три пожарных машины и шесть сотрудников МЧС.

Пока спасатели ехали, пламя успело распространиться на площадь в 4 квадратных метра, но уже через 30 минут с момента звонка огонь был полностью усмирен, и никто из людей не пострадал.