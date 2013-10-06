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Ночью в Нижнем Тагиле горела квартира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ночью в Нижнем Тагиле горела квартира

6 октября 2013, 07:25Происшествия
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