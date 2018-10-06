46-летний мужчина пропал в Нижнем Тагиле

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4 октября в Нижнем Тагиле пропал 46-летний Котовщиков Алексей Леонидович.
Сюжеты: Нижний Тагил
Приметы пропавшего: рост 160 см, седые короткие волосы, зелёные глаза. Был одет в спортивную ветровку коричневого цвета, футболку серого цвета, синие джинсы и туфли.
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Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
Поисковый отряд «Прорыв» сообщает о том, что пропавший мужчина мог передвигаться на чёрном Volvo XC70 с госномером Е 282 РЕ.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Леонидовича, просят позвонить по номеру 8-9000-44-02-20.
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