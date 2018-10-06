46-летний мужчина пропал в Нижнем Тагиле

Приметы пропавшего: рост 160 см, седые короткие волосы, зелёные глаза. Был одет в спортивную ветровку коричневого цвета, футболку серого цвета, синие джинсы и туфли.

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Поисковый отряд «Прорыв» сообщает о том, что пропавший мужчина мог передвигаться на чёрном Volvo XC70 с госномером Е 282 РЕ.