Двое детей пострадали в Нижнем Тагиле при столкновении иномарки с деревом

Установлено, что иномарка сначала столкнулась с ВАЗ-2110, а после отлетела в дерево. Травмы получили водитель Toyota: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, травматический шок, а также двое её детей двух и шести лет.