Двое детей пострадали в Нижнем Тагиле при столкновении иномарки с деревом
Сегодня, 10:02ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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5 октября в 13.15 на улице Ленина в Нижнем Тагиле автомобиль Toyota под управлением 37-летней женщины врезался в дерево. В результате аварии пострадали двое детей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что иномарка сначала столкнулась с ВАЗ-2110, а после отлетела в дерево. Травмы получили водитель Toyota: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, травматический шок, а также двое её детей двух и шести лет.
Все они находятся в больнице. В момент аварии дети находились в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности.
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