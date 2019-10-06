На детской площадке в Екатеринбурге найдено тело женщины
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5 октября во дворе дома № 34 по улице Восточной в Екатеринбурге прохожие обнаружили труп женщины. По словам очевидцев, она покончила с собой, пишет Е1.
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Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность погибшей установлена, ей был 41 год, признаков криминальной смерти нет.
На месте работала следственно-оперативная группа территориального ОВД и коллеги из регионального управления СК. Участковые уполномоченные в настоящее время опрашивают жителей ближайших домов с целью установления возможных очевидцев и свидетелей, выясняется образ жизни скончавшейся: круг связей, условия, в которых жила. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза,сообщил Валерий Горелых.
Напомним, днём ранее недалеко от парка возле УрГПУ было найдено тело студентки первого курса.
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