На детской площадке в Екатеринбурге найдено тело женщины

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность погибшей установлена, ей был 41 год, признаков криминальной смерти нет.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального ОВД и коллеги из регионального управления СК. Участковые уполномоченные в настоящее время опрашивают жителей ближайших домов с целью установления возможных очевидцев и свидетелей, выясняется образ жизни скончавшейся: круг связей, условия, в которых жила. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза,сообщил Валерий Горелых.