На Урале в ДТП пострадали шесть человек. Врачи борются за жизнь 3-летней девочки

Установлено, что 46-летний водитель Nissan X-Trail, находясь в алкогольном опьянении, выехал из Асбеста в посёлок Малышева. На седьмом километре автодороги он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi.

За рулём второй иномарки находилась 37-летняя женщина и трое её дочерей — 3, 6 и 11 лет. Девочки получили серьезные травмы головы и конечностей. За жизнь трёхлетнего ребёнка борются врачи. При этом она перевозилась в автокресле и была пристегнута. 6-летняя пассажирка была пристёгнута только ремнём безопасности, 11-летняя девочка ехала без ремня.

Кроме того, в ДТП пострадали ещё два пассажира, ехавшие в Mitsubishi. 58-летний мужчина и 53-летняя женщина были госпитализированы с тяжелыми травмами. 49-летний пассажир Nissan также получил травмы.