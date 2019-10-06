На Урале в ДТП пострадали шесть человек. Врачи борются за жизнь 3-летней девочки
5 октября в 22.30 под Асбестом столкнулись две иномарки — Nissan X-Trail и Mitsubishi Mirage Dingo. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что 46-летний водитель Nissan X-Trail, находясь в алкогольном опьянении, выехал из Асбеста в посёлок Малышева. На седьмом километре автодороги он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi.
За рулём второй иномарки находилась 37-летняя женщина и трое её дочерей — 3, 6 и 11 лет. Девочки получили серьезные травмы головы и конечностей. За жизнь трёхлетнего ребёнка борются врачи. При этом она перевозилась в автокресле и была пристегнута. 6-летняя пассажирка была пристёгнута только ремнём безопасности, 11-летняя девочка ехала без ремня.
Кроме того, в ДТП пострадали ещё два пассажира, ехавшие в Mitsubishi. 58-летний мужчина и 53-летняя женщина были госпитализированы с тяжелыми травмами. 49-летний пассажир Nissan также получил травмы.
Полицейским виновник аварии заявил, что не помнит момента, когда выехал на встречную полосу. Медосвидельствование водителя Nissan показало состояние опьянения 0,882 мг/л.