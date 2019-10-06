Под Нижним Тагилом за пьяное вождение задержан подполковник полиции Туринска

Ранее в дежурную часть полиции Верхней Салды поступил анонимный звонок о том, что по городу за рулём иномарки ездит водитель в алкогольном опьянении. После задержания Галай отказался проходить медосвидетельствование.

На него составлен протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».