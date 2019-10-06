Под Нижним Тагилом за пьяное вождение задержан подполковник полиции Туринска
Сегодня, 12:03ПроисшествияФото: официальный сайт полиции Туринска
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Ночью с 4 на 5 октября на улице Энгельса в Верней Салде экипаж ДПС задержал пьяного водителя автомобиля Toyota RAV 4. Им оказался врио начальника ОМВД по Туринскому району подполковник полиции Евгений Галай, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда
Ранее в дежурную часть полиции Верхней Салды поступил анонимный звонок о том, что по городу за рулём иномарки ездит водитель в алкогольном опьянении. После задержания Галай отказался проходить медосвидетельствование.
На него составлен протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Напомним, летом этого года из-за пьяной езды своей должности лишился прокурор Пригородного района Игорь Вейс.
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