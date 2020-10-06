В Екатеринбурге у десткого садика поймали «закладчика»

Сотрудники Росгвардии патрулировали улицу Металлургов в Екатеринбурге и увидели мужчину, сидящего на корточках. При виде правоохранителей тот резко вскочил и попытался скрыться. Догнать его удалось у детсада на улице Заводской. Вызванная следственно-оперативная группа обнаружила у мужчины в сумке около 90 пакетиков с наркотиками.