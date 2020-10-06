В Екатеринбурге у десткого садика поймали «закладчика»

В Екатеринбурге у десткого садика поймали «закладчика»

Сегодня, 12:42ПроисшествияPhoto: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники вневедомственной охраны задержали «закладчика». В сумке у него находились почти 100 пакетиков с наркотиками, пишет E1.

Сотрудники Росгвардии патрулировали улицу Металлургов в Екатеринбурге и увидели мужчину, сидящего на корточках. При виде правоохранителей тот резко вскочил и попытался скрыться. Догнать его удалось у детсада на улице Заводской. Вызванная следственно-оперативная группа обнаружила у мужчины в сумке около 90 пакетиков с наркотиками.

Как рассказал 34-летний подозреваемый, он уже сделал около 30 «закладок», а дома у него хранится остальная партия запрещенного вещества.

По указанным мужчиной адресам найдено 26 пакетиков, схожих с теми, что находились при нем. По результатам исследования выяснилось, что вещество является N-метилэфедроном общей массой около 250 грамм, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Кроме того, в пресс-службе сообщили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле в суд передано дело банды наркодилеров, продавших накротики на сумму свыше 50 миллионов рублей. Преступная группировка распространяла свою продукцию через интернет-сайты по ряду регионов УрФО.

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